От ИП требуют РСВ за сотрудников, которые уволены еще в прошлом году

Бухгалтеры разбираются, это возможный сбой у УФНС или законное требование налоговиков.

В нашем Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера» подняли вопрос о необходимости для ИП сдачи РСВ за 2024 год за сотрудников, уволенных еще в первом квартале 2023 года.

Предприниматель получил требование с указанием на несдачу этого отчета.

Коллеги предлагают ответить налоговой на требование, акцентируя внимание на том, что сотрудники уволены еще в 2023 году, а также представить ЕФС-1 (бывшую форму СЗВ-СТАЖ) в подтверждение.

Бухгалтеры цитируют статьи Налогового кодекса, описывая порядок подачи расчета по страховым взносам. Уточняют, что для плательщиков, не производящих выплаты физлицам, отсутствует обязанность представления отчетности.

Участники обсуждения советуют обратиться в УФНС, если налоговые инспекторы не поймут ситуацию.

Бухгалтеры делятся опытом, рассказывая, что им также приходили запросы после увольнения работников. И после уведомления об их увольнении требования прекратили поступать.

А вы сталкивались с такой ситуацией? Напишите в комментариях.