От ИП требуют РСВ за сотрудников, которые уволены еще в прошлом году

В нашем Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера» подняли вопрос о необходимости для ИП сдачи РСВ за 2024 год за сотрудников, уволенных еще в первом квартале 2023 года.
Предприниматель получил требование с указанием на несдачу этого отчета.
Коллеги предлагают ответить налоговой на требование, акцентируя внимание на том, что сотрудники уволены еще в 2023 году, а также представить ЕФС-1 (бывшую форму СЗВ-СТАЖ) в подтверждение.
Бухгалтеры цитируют статьи Налогового кодекса, описывая порядок подачи расчета по страховым взносам. Уточняют, что для плательщиков, не производящих выплаты физлицам, отсутствует обязанность представления отчетности.
Участники обсуждения советуют обратиться в УФНС, если налоговые инспекторы не поймут ситуацию.
Бухгалтеры делятся опытом, рассказывая, что им также приходили запросы после увольнения работников. И после уведомления об их увольнении требования прекратили поступать.
А вы сталкивались с такой ситуацией? Напишите в комментариях.
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