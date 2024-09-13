💼 Для работы над законопроектами запустят государственную информационную систему. Оценка эксперта, как это будет

Чтобы упростить работу над законопроектами, Правительство РФ создает ГИС «Нормотворчество». Все заинтересованные ведомства смогут вносить свои правки в документ и отслеживать изменения в режиме онлайн.

С 1 октября 2024 года кабмин планирует запустить государственную информационную систему (ГИС) «Нормотворчество», которая позволит разным министерствам принимать участие в работе над законопроектами в режиме онлайн.

Новое решение будет выглядеть как аналог сервисов удаленной работы над документами. Первыми в эксперименте примут участие Минфин, Минэнерго, Минприроды и Минэкономики. Об сказано на сайте кабмина.

Предполагается, что с помощью ГИС подготовка документов станет прозрачной для всех заинтересованных ведомств. Они смогут оставлять замечания и вносить предложения в режиме онлайн. Секретарей и сотрудников освободят от необходимости обмениваться письмами и отслеживать правки.

Специально для «Клерка» комментарий Екатерины Авдеевой — руководителя экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», члена ее Генсовета, амбассадора «Дежурного по бизнесу»:

«Новация серьезная для нашего Правительства и безусловно позитивно воспринимая бизнесом и особенно бизнес-ассоциациями.

Все, кто сталкивался с процессом межведомственного согласования, понимают как это сложно. Документ может ходить между двумя-тремя ведомствами годами. Надеюсь, что эти времена уйдут в прошлое и скорость выработки новых нормативно-правовых актов повысится в разы, а равно повысится качество их проработки. Хочется верить также, что уйдут в прошлое ведомственные противостояния — когда какое-то министерство не согласно с принятым в обход него НПА.

Особенно важным мне кажется, чтобы после успешного внедрения ГИС «Нормотворчество» были внесены изменения в ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Чтобы, если обращение направлено в адрес сразу нескольких ведомств, то ответ поступал бы в те же 30 дней, но согласованный всеми ведомствами. Это очень помогло бы в совершенствовании нормативно-правой базы российской экономики».