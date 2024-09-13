💸 Банки борются с мошенниками и блокируют реальные операции. Эксперт объяснил, что с этим делать

ЦБ установил и дополнил перечень операций, которые расцениваются как подозрительны и могут привести к попаданию в списки для проверки. У многих бухгалтеров перестали проходить платежи.

С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон № 161-ФЗ с ужесточением контроля за мошеннические операции по счетам. Если карта попала в списки реквизитов ФинЦЕРТа (Финансовый центр Национальной системы платежных карт) это может свидетельствовать о подозрительной активности или выявление ее в потенциально мошеннических операциях.

Банки обязаны проверять подозрительные переводы: запрашивать у клиентов подтверждение операций, которые имеют признаки переводов без добровольного согласия.

Недавно мы писали, что бухгалтеры столкнулись с блокировками платежей контрагентам. Директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев объяснил «Клерку», что можно сделать в этой ситуации:

«Во-первых, не следует переводить средства на счета, которые ранее были связаны с мошенническими операциями. Даже если об этом не сообщали пострадавшие клиенты. Во-вторых, стоит избегать переводов на счета получателей, в отношении которых есть информация о возбужденных уголовных делах — так как это может привести к приостановке зачисления средств.

Важно следить за характером своих операций: любые нетипичные переводы по сумме, периодичности или времени могут вызвать подозрения. Также специалисты рекомендуют не использовать устройства и каналы связи, которые могли быть ранее связаны с мошенниками — чтобы минимизировать риск блокировки операции.

Прямого способа самостоятельно исключить карту из списка ФинЦЕРТа нет, так как работа со списком ведется на уровне банков и платежных систем. Основное действие в такой ситуации — обратиться в банк-эмитент, который выдал карту/открыл счет и предоставить ему доказательства того, что его ошибочно внесли в список реквизитов ФинЦЕРТа».