😡 Вести учет на упрощенке в 2025 году будет сложнее. Бухгалтеры недовольны

В группе «Клерка» ВКонтакте бухгалтеры активно обсуждают, что в 2025 году весь бизнес на УСН будет оформлять счета-фактуры.
Если доходы на УСН в 2024 году меньше 60 млн рублей, то в 2025 году не будет НДС. Такое освобождение автоматическое.
При освобождении от НДС не надо будет сдавать декларацию по этому налогу. Но придется:
выставлять счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)»;
вести книгу продаж.
«Обещали упрощенный учет, да видно только обещать и умеют, на деле кошмарный НДФЛ, уведомления бестолковые, да еще и НДС для кучи влепили», — возмущается читатель.
Организации и ИП, зарегистрированные в 2025 году и перешедшие на УСН с момента регистрации, не будут платить НДС, пока их доходы с начала года не превысят 60 млн рублей. Но обязанность выставлять счета-фактуры и вести книгу продаж у них тоже будет.
Подобные требования уже назвали «издевательством над бухгалтерами». Кроме того, непонятно, как выставлять счет-фактуру, если бизнес на УСН занимается только розничными продажами.
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