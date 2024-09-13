😡 Вести учет на упрощенке в 2025 году будет сложнее. Бухгалтеры недовольны

Бизнес, который не должен платить НДС в 2025 году, все равно обязан вести книгу продаж и выставлять счета-фактуры.

В группе «Клерка» ВКонтакте бухгалтеры активно обсуждают, что в 2025 году весь бизнес на УСН будет оформлять счета-фактуры.

Если доходы на УСН в 2024 году меньше 60 млн рублей, то в 2025 году не будет НДС. Такое освобождение автоматическое.

При освобождении от НДС не надо будет сдавать декларацию по этому налогу. Но придется:

выставлять счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)»;

вести книгу продаж.

«Обещали упрощенный учет, да видно только обещать и умеют, на деле кошмарный НДФЛ, уведомления бестолковые, да еще и НДС для кучи влепили», — возмущается читатель.

Организации и ИП, зарегистрированные в 2025 году и перешедшие на УСН с момента регистрации, не будут платить НДС, пока их доходы с начала года не превысят 60 млн рублей. Но обязанность выставлять счета-фактуры и вести книгу продаж у них тоже будет.

Подобные требования уже назвали «издевательством над бухгалтерами». Кроме того, непонятно, как выставлять счет-фактуру, если бизнес на УСН занимается только розничными продажами.

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