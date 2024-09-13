Рекрутеры назвали три профессии с максимальным ростом зарплат

Аналитики предоставили данные по размерам зарплат за первое полугодие 2024 года.

В первом полугодии 2024 года позиции водителя, промоутера и специалиста технической поддержки показали наибольший рост зарплат.

Согласно данным онлайн-платформы рекрутинга hh.ru, зарплатные предложения для этих профессионалов увеличились на 48–64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая медиана зарплат в России составила 62,8 тыс. руб. в месяц, что на 35% больше, чем в прошлом году. Прирост наблюдался во всех секторах бизнеса.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата составила 83,6 тыс. руб., увеличившись на 18,1%.

Профессии с наибольшим ростом:

водитель — с 76,4 тыс. до 125,4 тыс. руб. (+64%);

промоутер — с 35,6 тыс. до 58,2 тыс. руб. (+63%);

специалист техподдержки — с 35,4 тыс. до 52,4 тыс. руб. (+48%).

Дефицит квалифицированных кадров продолжает расти, что влияет на увеличение зарплат в таких сферах, как транспорт и логистика, а также строительство.

Эксперты ВНИИ труда предсказывают устойчивый рост спроса на высококвалифицированных специалистов в ближайшие пять лет. Ведущие отрасли, включая IT и машиностроение, также демонстрируют значительные повышения заработных плат.

Среди современных нефинансовых способов привлечения кадров выделяются «уникальные бонусы и льготы» — такие как частичная компенсация ипотечных платежей и формат «кафетерия льгот», где сотрудники сами выбирают элементы соцпакета.