Если общая квартира много лет была оформлена на мужа, жена может продать ее без НДФЛ

Срок владения квартирой, которая приобретена в браке, идет от даты ее регистрации на имя одного из супругов.

Если квартира при покупке была оформлена на имя супруга, жена ею владела ровно с того же момента.

Если супруг умер и вдова вступила в наследство, то для нее срок владения – от даты покупки. Если с того момента прошел минимальный срок владения, квартиру можно продать без НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.02.2024 № 03-04-05/10571.

Если же женщина вступает в наследство на квартиру, которая не была общей, то минимальный срок владения для НДФЛ – 3 года. Отсчет этого срока идет от даты смерти наследодателя.

Как считают срок владения в разных ситуациях, мы разбирали тут.