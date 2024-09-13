У ВТБ появился сервис для подачи электронных документов

ВТБ объединил свои внутренние системы с государственными базами данных. Теперь компании смогут экономить время при прохождении верификации в банках.

Банк ВТБ запустил сервис «Цифровой профиль организации». Он позволяет «подтягивать» информацию о компаниях из государственных баз данных. Это нужно, чтобы быстрее проходить идентификацию и верификацию в кредитных организациях.

«Сервис позволит сократить время приема клиента на обслуживание и объем подаваемых в банк документов. Кроме того, использование актуальных на момент запроса и проверенных данных из государственных систем также снижает риск мошенничества», — сказано на сайте банка.

Профиль компании формируется автоматически по 13 сведениям, которые состоят из 800 параметров. Прежде всего это данные из реестров ИП, юрлиц субъектов малого и среднего бизнеса. А также информация о наличии аккредитаций, блокировок, долгов перед государством, показатели бухгалтерской отчетности.

Передача информации проходит по согласию руководителя компании. Для этого банку нужно предоставить разрешение через портал Госуслуги.