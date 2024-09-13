С какой даты инвалиду положен удлиненный отпуск: чиновники выбрали худший вариант

Работник предоставил справку об инвалидности не сразу при приеме на работу, а спустя полгода. У него возник вопрос, с какого момента ему положен удлиненный отпуск (30 календарных дней).

Он приводит такие варианты: с даты приема на работу, с даты установления инвалидности (установлена до приема на работу) или с даты предоставления работодателю справки об инвалидности. Что необходимо указать в допсоглашении к трудовому договору?

По мнению Онлайнинспекции.рф при Роструде, удлиненный отпуск полагается с даты предоставления справки об инвалидности.

При этом ведомство ссылается только на общую норму ч. 3 ст. 115 ТК о том, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляют работающим инвалидам продолжительностью не менее 30 календарных дней.