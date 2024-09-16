Ростуд запустил сервис для заказа профвизита инспекции труда

Инструмент реализован на портале «Онлайнинспекция.рф». Для приглашения инспектора достаточно отправить заявку в разделе «Предприятие информирует».

«На текущий момент профилактика стала нашим важнейшим инструментом в надзорной деятельности. При этом мы видим поддержку таких профилактических подходов со стороны самих работодателей, их заинтересованность. С начала года мы провели 72 тыс. профвизитов. И каждый пятый из них был проведен по запросу бизнеса, - сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на Всероссийской неделе охраны труда-2024.

По словам Иванкова, это говорит о том, что бизнес начинает воспринимать инспектора не как надзирателя, а как партнера и помощника.

Ростуд напомнил , что профвизит является эффективным инструментом профилактики, который помогает предупреждать производственные риски и защитить трудовые права работников. По итогам профвизита не накладываются штрафы и не составляются протоколы. Основная задача таких визитов — поддержка работодателей: инспектор приходит с намерением помочь устранить возможные нарушения.