Нужно ли сообщать работодателю, что работаешь на стороне: позиция Роструда

Обязан ли сотрудник информировать работодателя о своей второй работе как внешнем совместительстве, разъяснил Роструд.

Реальная ситуация: в муниципальном образовательном учреждении (организационно-правовая форма в данном случае не имеет значения) введено требование о том, что учителя должны уведомлять администрацию о любом внешнем совместительстве и даже получать согласие руководства. Данное положение обосновывают антикоррупционной политикой.

Законно ли требование работодателя?

Специалисты Онлайнинспекции.рф при Роструде сообщили, что такая обязанность трудовым законодательством не установлена.

По ТК каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Это означает, что никто не может быть ограничен в своих правах и свободах на основании обстоятельств, не связанных с профессиональными качествами.

Работник может заключать трудовые договоры для выполнения другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. Это возможно как у того же работодателя (внутреннее совместительство), так и у другого (внешнее).

Заключение трудовых договоров о совместительстве допустимо с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено ФЗ.

Важно, что в трудовом договоре обязательно должно быть указано, что работа является совместительством.