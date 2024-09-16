ЦБ запретил российским банкам с иностранными акционерами ограничивать валютные переводы

За невыполнение предписания ЦБ, банкам грозит штраф в размере от 0,1% до 1% оплаченного капитала и дополнительные контрольные мероприятия

ЦБ дал понять европейским коллегам, которые форсируют выход своих банков из России, что просто так не лишится рабочего окна для валютных операций. Регулятор запретил российским банкам с иностранными акционерами ограничивать валютные переводы, создавать технические препятствия для их исполнения, а также передавать материнским зарубежным структурам избыточную информацию о клиентах в РФ. Избыточная = любая сверх необходимой для проведения операции.

За невыполнение предписания ЦБ, банкам грозит штраф в размере от 0,1% до 1% оплаченного капитала и дополнительные контрольные мероприятия — вплоть до введения временной администрации и отзыва лицензии. И это очень тревожный звоночек для зарубежных банковских групп, который фактически означает потерю бизнеса в России.

В первую очередь сигнал адресован, конечно, Райффайзен Банку — австрийская RBI испытывает беспрецедентное давление со стороны ЕЦБ, и после длительных попыток защитить российский бизнес сдалась — к концу года группа прекратит трансграничные операции с Россией почти полностью. ЮниКредит Банку пока удаётся поддерживать бизнес в России, а ОТП Банку — даже развивать.

«Открытое окно» на стороне России — это минус одно препятствие для валютных переводов, но остаются ещё банки-корреспонденты, которые могут останавливать переводы и банки-получатели, которые могут их не принимать. Идея, видимо, в том, чтобы примером крупных банковских групп показать, что работа с Россией не прекращается и мотивировать их самих договариваться с посредниками для проведения операций.