Теперь налог нужно платить с доходов по вкладам от 190 тысяч рублей

За 2024 год налог на вклады нужно заплатить до 1 декабря 2025 года. Необлагаемая сумма выросла до 190 тысяч рублей.

Необлагаемая налогом сумма процентов по вкладам выросла вместе с ключевой ставкой. Порог повысился до 190 тыс. рублей.

Чтобы получить такой процентный доход, нужно хранить на вкладах больше 1 млн рублей. Под налог подпадает не больше 5% вкладчиков или около 1 млн человек. Об этом пишут «Известия».

Налог на вклады рассчитывается по ставке НДФЛ. В 2024 году это 13%. Или 15% для тех, кто заработал больше 5 млн рублей. Уплатить взнос нужно до 1 декабря 2025 года.

«Предположим, что процентный доход за 2024 год составил 200 тыс. рублей. Значит, заплатить НДФЛ в размере 13% человеку придется только с суммы превышения необлагаемой базы — с 10 тыс. рублей. То есть всего 1 300 рублей», — сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

От налога на вклады бюджет планирует получить за три года 312 млрд рублей: в 2024 году — 101 млрд, в 2025 — 104 млрд, в 2026 — 107 млрд.