Банки предлагают комбинировать вклады с ПДС по рекордным ставкам до 25%

Такие депозиты открывают только при условии вступления вкладчика в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

ВТБ, Газпромбанк, ТКБ и другие финансовые учреждения начали предлагать комбинированные вклады с программой долгосрочных сбережений.

По словам зампреда правления Почта Банка Алексея Охорзина, запуск нового продукта планируется на ноябрь. Ожидается высокий интерес к комбинированным вкладам, особенно в малых городах и отдаленных населенных пунктах.

ВТБ уже предлагает комбинированные вклады с ПДС с сентября. Сроки вкладов составляют 3, 6 или 12 месяцев, минимальная сумма — 30 тыс. руб. Максимальная сумма не должна превышать размер первого взноса в программу долгосрочных сбережений.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что к концу года продукт может привлечь около 120 тысяч клиентов. Он предлагает двойную выгоду: высокую процентную ставку и возможность кешбэка до 100% от государства по ПДС, а также налоговые вычеты и дополнительный доход от инвестиций.

Замечено, что такие варианты вклада будут интересны предпенсионерам и пенсионерам, которым доступно снятие накоплений по программе не через 15 лет, а раньше — в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Банки, предлагающие комбинированные вклады, должны иметь партнерства с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), которые управляют средствами участников программы долгосрочных сбережений. При выборе вклада стоит обращать внимание на результаты фондов в прошлом.

Несмотря на текущую инфляцию, превышающую 9%, ЦБ продолжает повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Это значит, что доходность банковских депозитов останется на высоком уровне, рассказали «Российской газете» эксперты.