Чистота рабочего места стала предметом судебного разбирательства

Суд встал на сторону сотрудника: работодатель не обеспечил необходимые условия для выполнения обязанностей.

Реальная ситуация: работодатель возложил на водителя обязанность следить за чистотой вверенного ему автомобиля, однако не обеспечил необходимыми моющими средствами и инвентарем. В результате водитель получил дисциплинарное взыскание в виде замечания за то, что его автомобиль оказался грязным.

Водитель не согласился с таким решением и обжаловал его в суде. Все инстанции подтвердили справедливость его позиции.

Согласно решению судов, работодателям необходимо обеспечивать работников всем необходимым для выполнения поставленных задач.

Основным аргументом в пользу водителя стало отсутствие у работодателя документов, подтверждающих выдачу моющих средств и оборудования. Отсутствовали журналы учета, а также бухгалтерские документы о закупке средств для уборки и т. п.

В итоге суд общей юрисдикции принял сторону работника и отменил дисциплинарное взыскание определением от 02.09.2024 по делу № 88-15084/2024, подчеркнув необходимость создания надлежащих условий труда.