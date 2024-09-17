После 2024 года рост оплаты труда замедлится

Согласно прогнозу развития российской экономики на 2024-2027 годы Института исследований и экспертизы госкорпорации ВЭБ.РФ, который есть в распоряжении «Клерка», в 2024 году реальные доходы продолжают стремительно расти.

Одновременно отмечено, что в последующие годы их динамика замедлится по мере торможения роста оплаты труда и относительной стагнации социальных расходов.

Также эксперты указали, что потребление сейчас – основной драйвер экономики. В дальнейшем высокие ставки и замедление роста доходов затормозят его рост.

В структуре реальных располагаемых доходов населения вырастут доли оплаты труда и предпринимательских доходов при продолжающемся уменьшении доли социальных трансфертов.

Накопленные сбережения поддержат потребление в 2026-2027 годах, когда темпы роста доходов будут замедляться.

Ранее мы писали, что по прогнозу ВЭБ.РФ к концу 2024 года инфляция опустится «чуть ниже 7 процентов».