После 2024 года рост оплаты труда замедлится

Согласно прогнозу развития российской экономики на 2024-2027 годы Института исследований и экспертизы госкорпорации ВЭБ.РФ, который есть в распоряжении «Клерка», в 2024 году реальные доходы продолжают стремительно расти.
Одновременно отмечено, что в последующие годы их динамика замедлится по мере торможения роста оплаты труда и относительной стагнации социальных расходов.
Также эксперты указали, что потребление сейчас – основной драйвер экономики. В дальнейшем высокие ставки и замедление роста доходов затормозят его рост.
В структуре реальных располагаемых доходов населения вырастут доли оплаты труда и предпринимательских доходов при продолжающемся уменьшении доли социальных трансфертов.
Накопленные сбережения поддержат потребление в 2026-2027 годах, когда темпы роста доходов будут замедляться.
Ранее мы писали, что по прогнозу ВЭБ.РФ к концу 2024 года инфляция опустится «чуть ниже 7 процентов».
Комментарии1
а если последние 4 года зарплату не повышали... слова в заголовке означают, что она в минус пойдёт? то есть уменьшаться будет?