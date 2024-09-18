Оплата проезда соискателя на собеседование облагается НДФЛ и не облагается взносами

Минфин уточнил налогообложение расходов фирмы-работодателя при привлечении соискателей из других городов или регионов.

Компании могут возместить будущим сотрудникам расходы на дорогу, питание и жилье в месте нахождения офиса. Однако есть важные детали.

Что касается страховых взносов, то ими облагаются только те выплаты, которые идут в рамках трудовых отношений. Таким образом, с суммы расходов на дорогу, питание и проживание взносы начислять не требуется.

Касательно НДФЛ, когда за соискателя оплачивают расходы, связанные с собеседованиями, ситуация такая: при расчете налоговой базы учитывают все доходы как в денежной, так и натуральной формах. Это значит, что в случае, если компания оплачивает соискателю дорогу и проживание, она обязана удерживать НДФЛ.

Однако, если соискатель не прошел собеседование и не получил никаких денежных выплат, компания должна уведомить как кандидата, так и инспекцию ФНС о невозможности удержания налога.

При расчете налога на прибыль затраты за проезд и проживание соискателя учесть нельзя, за исключением случаев, когда они связаны с технологическими особенностями производства или предусмотрены трудовым (коллективным) договором.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 12.08.2024 № 03-03-06/1/75207.