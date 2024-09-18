Росфинмониторинг: маркетплейсы используют для обналичивания средств

Недобросовестные селлеры могут отмывать деньги через маркетплейсы, а также скрывать истинное происхождение товаров.

Росфинмониторинг обнаружил участие маркетплейсов в операциях по обналичиванию денежных средств. Информацию о подобных рисках уже передали в банки.

«Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — сказали в ведомстве.

В конце августа 2024 года банки заметили рост сомнительных операций со стороны компаний и ИП, которые торгуют на маркетплейсах. Такие клиенты попали в группу со средним и высоким риском отмывания средств или обналичивания денег на платформе «Знай своего клиента».

«Мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера случаи проведения подозрительных операций клиентами банков, якобы осуществляющими свою деятельность под видом продавцов товаров на маркетплейсах», — объяснил представитель Центробанка.

Кроме того, недобросовестные селлеры могут использовать маркетплейсы для создания видимости легитимности сделок. Это нужно, чтобы скрыть истинное происхождение товаров. Например, предприниматели зачастую закупаются на оптовых рынках «Садовод», «Дубровка», где не выдают документы.