Разработчики софта будут проходить новый тест на подтверждение навыков

Система подтверждения навыков разработчиков программ позволит IT-компании быстрее нанимать походящих кандидатов, а ведомствам иметь представление о кадровом составе в сфере IT.

Правительство собирается создать государственную информсистему подтверждения компетенций разработчиков программного обеспечения (ПО). Ее запустят в рамах национального проекта «Экономика данных».

Система для подтверждения навыков разработчиков софта будет доступна регуляторам, IT-компаниям и самим разработчикам — чтобы компании могли быстрее закрывать вакансии, а ведомствам получать сведения о кадрах в отрасли. Об этом пишет «Коммерсант».

«Резюме не всегда отражает реальное владение навыками специалиста, а система подтверждения компетенций упростит этот процесс, позволив ориентироваться на квалификацию, а не формальное образование или опыт работы», — сказал считает гендиректор разработчика SETERE Group Олег Ивченков.

Ожидается, что система заработает в 2025 году. Свои навыки смогут подтвердить больше 20 тыс. IT-специалистов, а к 2030 году их число вырастет до 250 тыс. человек.

Минцифры планирует к 2030 году увеличить число кадров в сфере IT на 1,5 млн человек.