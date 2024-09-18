В Московской области с 2025 года ограничат работу трудовых мигрантов

Мигрантам с патентами запретят торговать алкоголем и табаком, работать в уличном общепите и оказывать социальные услуги. На их место наймут 5,6 тысяч россиян или жителей ЕАЭС.

С 2025 года в Подмосковье начнет действовать запрет на привлечение иностранцев по патентам к торговле алкоголем и табаком, работе на точках уличного питания в нестационарных торговых объектах, по оказанию социальных услуг, в сфере спорта, культуры, досуга, здравоохранения и образования. Об этом сказано на сайте правительства Московской области.

«При введении этих запретов численность патентщиков, которых заменят, составит 5,6 тыс. человек. Экономически это может быть восполнено за счет наших соотечественников, а также граждан из ЕАЭС», — сообщила зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина.

Проверить, действителен ли патент на работу иностранцев, можно на сайте oplatipatent.ru. Там же есть информация об организациях, в которых работают мигранты с задолженностью по патенту.

За нарушение правил держателя патента оштрафуют на 45-50 тыс. рублей, а компании заплатят от 800 тыс. до 1 млн рублей. Либо их деятельность приостановят на 14-90 суток.

С июля 2024 года к ответственности привлекли 153 иностранца, а штрафы получили 92 работодателя.