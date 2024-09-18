💰 Если руководство жмется купить бухгалтерский софт: что предлагают бухгалтеры

Реальная ситуация: бухгалтер просит коллег поделиться Excel-файлом для расчета зарплаты, поскольку создает его сама и признается, что «уже мозг сломала».

Такой крик отчаяния брошен в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» (КУБ).

Ей подсказывают, что файл может не подойти, поскольку способы начисления могут быть разные.

Предлагают купить 1С базовую версию Бухгалтерии Предприятия за неполные 2 000 рублей (тут же поправляют, что стоит уже 4 тыс.). В ней можно делать все стандартные начисления и формировать отчеты.

Коллега отмечает, что там вообще все очень усеченно. Он тоже с нее начинал, но потом понял, что 1С:ЗУП хоть и в два раза дороже, но многие проблемы снимает.

Сошлись на том, что скорее всего, базовая версия перекроет потребности по расчету з/п. Если не будет косяков с обновлением.

«А зачем изобретать велосипед? Если есть зарплата, значит есть организация. Если есть организация — у нее есть собственник, который может купить программу, а если нет, то и бизнесом заниматься не стоит. Меня умиляют клиенты, которые ездят на BMW и отдыхают за границей, но говорят что “а может быть программу покупать не будем и ЭЦП тоже зачем, на рутокен тратиться, можно отчеты отправлять по почте. Можно же без программ как-то обойтись. У меня же такая маленькая еще фирма”», — пишет Анна.

Юлия приводит пример: была на собеседовании, где задали вопрос, сможет ли она вести зп в Excel. Отказалась сразу.

Советуют взять в аренду ЗУП «и будет счастье для бухгалтера» — почти вся отчетность автоматом, «а то на коленках РСВ с тарифом МСП не каждый бухгалтер сможет, с программой то не все))».

В то же время отмечают, что 1С в основном только для контроля составления отчетности. 1С:ЗУП «… лажает постоянно при почасовой отплате». Поэтому проще самой таблицу составить.

Одна участница чата предлагает: если предприниматель действительно бедный, начинающий, но адекватный и целеустремленный, я могу ему и почти бесплатно учет вести на своей программе авансом. Если же он просто жалеет деньги на автоматизацию, а сам может в два раза больше потратить в ресторане за вечер, то нет, я таким людям на уступки идти не буду.

«Не хочешь программы покупать, иди ищи бухгалтера, ведущего учет на счетах, а потом будешь платить много-много денег за восстановление учета», — предупреждает она.

Владелец бизнеса «долго будет искать такого бухгалтера, который захочет работать с ним на калькуляторе», резюмируют в КУБе.