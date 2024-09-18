У офиса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба

18 сентября 2024 года у входа в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла стрельба. В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что таким образом в помещение пытался проникнуть совладелец онлайн-ретейлера Владислав Бакальчук в сопровождении охраны.

Группа мужчин из 20-30 человек стали бить стекла у входа в бизнес-центр, в ответ на это была открыта стрельба. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает пресс-служба маркетплейса, незаконно проникнуть в офис злоумышленники пытались сразу по двум адресам, а также первыми стрельбу открыли вооруженные люди, которые были с Владиславом Бакальчуком.

«Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт», — сказал Владислав Бакальчук.

Также он сообщил, что ехал на мирные переговоры по вопросу строительства складов.

После конфликта 30 человек были задержаны. Во время попытки захвата погибли двое сотрудников охраны офиса Wildberries.

Основатель компании Татьяна Бакальчук назвала происшествие «неудачной попыткой рейдерского захвата» и попросила правоохранителей взять ситуацию на контроль.

Больше об этой ситуации на «Клерке» здесь.