С кредитной карты запретят делать ставки на азартные игры

Переводы с кредитных карт на счет организаторов азартных игр банки будут блокировать.

В Госдуму внесли разработанный сенаторами законопроект о запрете букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки с кредитных карт клиентов.

Такие переводы будут ограничены со стороны банков, поскольку у организаторов азартных игр нет возможности вмешаться в расчеты с использованием кредитных карт.

«Законопроектом предусматриваются изменения, направленные на установление запрета на прием организаторами азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах ставок от участников азартных игр путем проведения операций с использованием кредитных карт», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что предложение станет необходимым минимумом, который позволит ограничить импульсивные моментальные ставки за счет заемных средств. Полностью запретить использовать кредитные средства в игорных заведениях власти не могут.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Недавно мы писали, что жители страны смогут установить самозапрет на участие в азартных играх на 4 и 12 месяцев. От таких клиентов букмекеры не смогут принимать ставки и предлагать им фишки в казино.