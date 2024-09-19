Минтранс просят снизить штрафы для таксистов за отсутствие новой страховки

Считается, что массовые штрафы на таксистов приведут к банкротствам и ликвидациям перевозчиков.

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) обратилась в Минтранс с просьбой смягчить наказание таксистов за отсутствие договоров обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП).

С 1 сентября 2024 года вступили в силу новые правила для таксистов. Теперь они обязаны заключать договор ОСГОП. Стоимость нового полиса варьируется от 1,3 до 5,4 тыс. рублей в год. Если его не будет, положен штраф от 40 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для компаний. Об этом пишут Ведомости.

Исполнительный директор НСТ Наталья Лозинская заявила, что массовые штрафы приведут к росту числа дел о банкротстве, ликвидация может грозить 70% малых и средних предприятий. Она предлагает снизить размер штрафа для юридических лиц до 40-50 тыс. рублей, а остальных штрафовать не более чем на 20 тыс.

По данным ФГИС «Такси», на 3 сентября 2024 года зарегистрировано 95,9 тыс. перевозчиков легковыми автомобилями, из них 29,7 тыс. — самозанятые, 61,9 тыс. — ИП, а 4,2 тыс. — юридические лица.