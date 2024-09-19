Бухгалтеры не хотят нести ответственность за воинский учет

В организации должен быть приказ о возложении ответственности за ведение воинского учета. Зачастую таким ответственным против его воли назначают бухгалтера.

Подписчица нашего телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» как раз попала в такую ситуацию.

Бухгалтер не хочет отвечать за воинский учет, который до данного момента никто не вел, потому что не хочет платить возможные штрафы.

Что касается штрафов, участники обсуждения иронизируют:

– Если когда-нибудь будет проверка военкомата, нас всех оштрафуют, однозначно).

Коллеги советуют бухгалтеру не подписываться под приказом задним числом — чтобы ответственность за прошлые периоды была исключительно на директоре.

Кстати, например, за нарушения с персучетом (за форму ЕФС-1) штрафуют именно директора, хотя и выполняет эту работу бухгалтер. Недавно было постановление Верховного суда с таким выводом — от 10.06.2024 № 32-АД24-9-К1.

Еще в малом бизнесе часто такая ситуация по ведению воинского учета: фактически все делает бухгалтер, но отвечает за все директор — он везде прописан как ответственный и везде его подпись.

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