Банки могут передавать в ФНС данные для упрощенного имущественного вычета по сделкам и без ипотеки

Напомним, упрощенный вычет действует с 2020 года, но за все эти годы только 3 банка подключились к этой системе: ВТБ, Сбер, Центр-инвест.
Как оформляют упрощенный вычет, мы рассказывали здесь.
ФНС в письме от 11.09.2024 № БС-4-11/10407@ пояснила, что банки, которые подключены к обмену по упрощенному вычету (их 3) могут передавать информацию не только по сделкам с ипотекой.
Банки могут передавать данные в том числе по сделкам, направленным на приобретение недвижимости без использования заемных средств.
Главное условие – это обеспечение банком достоверности передаваемых сведений.
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