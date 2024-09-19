Банки могут передавать в ФНС данные для упрощенного имущественного вычета по сделкам и без ипотеки

Имущественный налоговый вычет можно получить в упрощенном порядке без 3-НДФЛ по заявлению, которое формируется в личном кабинете. Данные для упрощенного вычета ФНС получает от банков, в которых люди оформляют ипотеку на жилье.

Напомним, упрощенный вычет действует с 2020 года, но за все эти годы только 3 банка подключились к этой системе: ВТБ, Сбер, Центр-инвест.

Как оформляют упрощенный вычет, мы рассказывали здесь.

ФНС в письме от 11.09.2024 № БС-4-11/10407@ пояснила, что банки, которые подключены к обмену по упрощенному вычету (их 3) могут передавать информацию не только по сделкам с ипотекой.

Банки могут передавать данные в том числе по сделкам, направленным на приобретение недвижимости без использования заемных средств.

Главное условие – это обеспечение банком достоверности передаваемых сведений.