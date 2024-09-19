Семьи начали получать первые выплаты остатков маткапитала

Почти 14 тысяч семей получат деньги, которые остались от материнского капитала. Соцфонд уже принял больше 70 тысяч заявлений.

Социальный фонд перевел получателям поддержки первые неиспользованные остатки материнского капитала.

Он получил больше 70 тыс. заявлений, из них выплату назначили 13,8 тыс. семей. Если у семьи останется от маткапитала меньше 10 тыс. рублей, эти деньги перечислят в виде единовременной выплаты.

«Заявления рассматриваются максимально оперативно, и со среды родителям начали выплачивать неиспользованный остаток», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Все, кто имеет право на выплаты, получат уведомление от Социального фонда в личном кабинете на портале Госуслуги. Подать заявление на возврат остатков можно на Госуслугах, в отделении СФР или в МФЦ.

В общей сложности семьям выплатят 1,5 млрд рублей, которые накопились по программе материнского капитала.

Мы писали, что заявление о получении остатка средств маткапитала можно подать в любое время.