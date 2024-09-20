Предприниматели заключили договоры с госкомпаниями на 3,4 млрд рублей

Сервис «Гид по закупкам» помог малому и среднему бизнесу заключить свыше 400 контрактов с госкомпаниями.

Представители малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ заключили 419 контрактов на сумму свыше 3,4 млрд рублей. Это стало возможно при помощи сервиса «Гид по закупкам» от цифровой платформы МСП.РФ.

«За время действия “Гида по закупкам” от малого и среднего бизнеса поступило более 600 заявок. Предпринимателей интересуют вопросы, связанные с поиском закупок, заключением договоров, банковскими гарантиями», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Консультации специалистов сервиса позволили предпринимателям принять участие в госзакупках. Больше всего заявок поступило от малого и среднего бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской и Московской областей.

Также представители МСП обращаются за консультациями для защиты своих интересов в спорных ситуациях с заказчиками.