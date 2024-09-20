При покупке недостроенной квартиры срок владения для НДФЛ идет от даты полного расчета

Квартиры как таковой еще нет, а срок владения ею уже идет, если купить ее у застройщика на этапе строительства. Или у человека, который купил у застройщика и продал, не дожидаясь, когда дом достроят.