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НДФЛ

При покупке недостроенной квартиры срок владения для НДФЛ идет от даты полного расчета

Квартиры как таковой еще нет, а срок владения ею уже идет, если купить ее у застройщика на этапе строительства. Или у человека, который купил у застройщика и продал, не дожидаясь, когда дом достроят.

Минимальный срок владения квартирой, приобретенной по договору участия в долевом строительстве (ДДУ), исчисляется с даты полной оплаты ее стоимости по ДДУ.

При этом минимальный срок владения квартирой, приобретенной по договору уступки прав требования по ДДУ, исчисляется с даты полной оплаты прав требования по договору уступки.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.07.2024 № 03-04-05/62886.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.

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