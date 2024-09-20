При покупке недостроенной квартиры срок владения для НДФЛ идет от даты полного расчета

Минимальный срок владения квартирой, приобретенной по договору участия в долевом строительстве (ДДУ), исчисляется с даты полной оплаты ее стоимости по ДДУ.
При этом минимальный срок владения квартирой, приобретенной по договору уступки прав требования по ДДУ, исчисляется с даты полной оплаты прав требования по договору уступки.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.07.2024 № 03-04-05/62886.
Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.
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