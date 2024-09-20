👷 Минтруд рассматривает перевод в электронку оформления инструктажей и других документов по охране труда. Мнение эксперта по ОТ

Внедрение электронного делопроизводства (ЭДО) в сферу охраны труда ускорит все процессы, связанные с оформлением инструктажей по технике безопасности и других документов.

Об этом сообщил замдиректора департамента условий и охраны труда Минтруда Андрей Воротилкин на сессии «Открытый микрофон» в рамках IX Всероссийской недели охраны труды — ВНОТ-2024.

«Сейчас рассматривается вопрос о дальнейшем внедрении электронного документооборота, в связи с чем мы хотели бы получить обратную связь и услышать мнения “за” и “против” этого инструмента. Знаю, что достаточно остро стоит вопрос электронного документооборота инструктажей по охране труда», – сказал Воротилкин.

Тема вызвала бурную дискуссию на площадке. Присутствующие в целом поддержали инициативу, но указали на ряд нюансов. Например, что идентифицировать личность в цифровом пространстве нужно с помощью электронной подписи. Для этого необходимо, чтобы она была у каждого сотрудника, а это может оказаться затратно для некоторых компаний.

Кроме того, по словам работодателей, сотрудники более старшего возраста не готовы переходить на «цифру».

В итоге присутствующие сошлись на том, что идеальным вариантом было бы оставить расширение внедрения электронного документооборота и цифровизации сферы охраны труда на предприятии на усмотрение самих работодателей.

Но присутствующие в зале специалисты напомнили, что не все можно перевести в «цифру»: если обучение первой помощи будет проходить в электронном виде, то это превратится в профанацию. Именно поэтому важно, чтобы Минтруда держал все эти вопросы на контроле.

Специально для «Клерка» комментирует Ольга Жукова, эксперт по трудовому праву, кадрам и охране труда:

«Перевод обучения и инструктажей в ЭДО действительно приведет к формальному оформлению допуска работников, что значительно увеличит количество несчастных случаев.

Вместе с тем, перевод других процессов по охране труда в ЭДО значительно упростит работу специалистов по охране труда.

Считаю, что процесс перехода в цифру требует скрупулезного подхода и участия самих специалистов по охране труда».