Освобождение от НДС по статье 149 НК для упрощенцев тоже работает

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
В частности, по подп. 4 п. 2 ст. 149 НК от НДС освобождены образовательные услуги для детей.
Для применения этой льготы не надо иметь лицензию и утвержденную образовательную программу. Кроме того, услуги могут оказываться как некоммерческими, так и коммерческими организациями. Об этом говорится в письме Минфина от 08.02.2019 № 03-07-11/7890.
Эта льгота действует сейчас при ОСНО, будет действовать и при УСН.
Более того, отказаться от этой льготы нельзя.
При этом надо сдавать декларацию по НДС и в разделе 7 указывать доход по таким операциям.
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