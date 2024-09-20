Освобождение от НДС по статье 149 НК для упрощенцев тоже работает

С 2025 года бизнес на УСН с доходами в 2024 году более 60 млн рублей станет плательщиком НДС сразу с 01.01.2025. Но не надо платить НДС за те операции, которые освобождены от налога.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

В частности, по подп. 4 п. 2 ст. 149 НК от НДС освобождены образовательные услуги для детей.

Для применения этой льготы не надо иметь лицензию и утвержденную образовательную программу. Кроме того, услуги могут оказываться как некоммерческими, так и коммерческими организациями. Об этом говорится в письме Минфина от 08.02.2019 № 03-07-11/7890.

Эта льгота действует сейчас при ОСНО, будет действовать и при УСН.

Более того, отказаться от этой льготы нельзя.

При этом надо сдавать декларацию по НДС и в разделе 7 указывать доход по таким операциям.

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