Владислав Бакальчук сообщил, что он дома и с ним «все в порядке»

Два дня назад его задержали по делу о стрельбе в офисе Wildberries

В телеграм-канале Бакальчука появилось видеосообщение, в котором он поблагодарил подписчиков за поддержку и пообещал «продолжать бороться за свою семью и семейный бизнес». По словам Бакальчука, сейчас он дома.

Владислава Бакальчука задержали 19 сентября после стрельбы в офисе Wildberries, в результате которой погибли два человека, еще семь были ранены. В тот же день Forbes со ссылкой на адвокатов Бакальчука сообщил , что его обвиняют по четырем статьям, среди которых — убийство.

К вечеру 20 сентября по делу о стрельбе арестовали 30 человек. В публикациях пресс-службы московских судов среди фигурантов дела, которых отправили в СИЗО, Бакальчук не упоминался. При этом ТАСС сообщало, что дома у Бакальчука сегодня прошли обыски.