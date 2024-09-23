С 1 октября будет больше возможностей у сервиса «Знай своего клиента»

На платформе «Знай своего клиента» можно проверить, относится ли контрагент к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

1 октября 2024 года Центробанк откроет доступ к сервису, который позволит получить справочную информацию о том, относится ли ИП или юрлицо к группе высокого риска на платформе «Знай своего клиента».

«Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями», — сказано на сайте ЦБ.

В случае, если компании не согласны с присвоенным им рейтингом, они могут написать заявление в Банк России. Это могут сделать только клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по ФЗ-115. Если счета заблокировали, то нужно обращаться в Межведомственную комиссию при Центробанке через Интернет-приемную.

Платформа «Знай своего клиента» работает с 2022 года. Регулятор на основании собственных критериев распределяет банковских клиентов на три группы риска: низкий, средний и высокий. Сейчас 96,8% клиентов находятся в «зеленой зоне», 1,9% — в «желтой» и 1,3% — в «красной».