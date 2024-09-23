ФНС привела основные изменения-2024 в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом

Налоговые уведомления, направленные в 2024 году, содержат расчет налогов на имущество физических лиц за налоговый период 2023 года.

Это не касается Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области и Херсонской области — в них налоги на имущество физлиц за налоговый период 2023 года не введены.

Транспортный налог

При расчете налога применен перечень легковых авто средней стоимостью от 10 млн руб. за 2023 год, размещенный на сайте Минпромторга.

Применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с законами регионов по месту нахождения транспортных средств.

Земельный налог

Применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с нормативными актами муниципальных образований и законами городов федерального значения по месту нахождения земельных участков.

Также применены ограничения роста налоговой базы в соответствии с п. 18 ст. 2 Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ с изменениями в НК.

В частности, в случае увеличения кадастровой стоимости земельного участка на 01.01.2023 (в т. ч. в результате проведения в 2022 г. нового тура кадастровой оценки земель и утверждения его результатов) для расчета налога за 2023 год применена кадастровая стоимость участка, внесенная в Единый госреестр недвижимости на 01.01.2022. Исключение — если кадастровая стоимость участка увеличилась вследствие изменения его характеристик.

Налог на имущество физлиц

Для расчета налога за налоговый период 2023 года применена кадастровая стоимость объектов недвижимости. При этом для исчисления налога использованы коэффициенты:

10% ограничения роста налога по сравнению с предшествующим налоговым периодом — для регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий и последующие годы;

0,6 — в отношении объекта налогообложения, образованного начиная с четвертого налогового периода;

0,6 (в 2023 году был 0.4) — для Севастополя, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий год.

Применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с нормативными актами местных властей и законами городов федерального значения по месту нахождения объектов налогообложения.

Налоги на имущество рассчитаны исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне. Причины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС России по телефону 8 800 222-22-22.