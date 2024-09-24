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Самозанятые

Как минимизировать риски при работе с самозанятыми

С марта 2024 года ФНС и Роструд запустили активную работу по выявлению подмены трудовых отношений договорами ГПХ с самозанятыми.

Почти все организации работают с самозанятыми. Самое опасное в работе с самозанятыми — это обвинение в подмене трудовых отношений. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.

К рискам относятся следующие признаки:

  • работодатель прямо указывает, что регистрация в качестве самозанятого — обязательное условие сотрудничества;

  • в договоре не сказано о результате работы, для достижения которого и было заключено соглашение;

  • не определены сроки занятости, дедлайны;

  • заказчик обеспечивает работу, предоставляет оборудование, инструменты, рабочее место;

  • исполнителя обязали соблюдать график, правила внутреннего трудового распорядка, а также нести дисциплинарную ответственности за их нарушения;

  • каждый месяц самозанятый получает фиксированную сумму;

  • у самозанятого нет других партнеров, кроме одного заказчика.

Эти и другие признаки будут указывать на нелегальную занятость в компании и на подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми.

Узнайте больше о том, какие есть риски при работе с самозанятыми и варианты безопасной работы с ними. Приходите на вебинар «Как безопасно работать с самозанятыми». Он состоится 30 сентября в 11:00 мск!

Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

Ждем вас на вебинаре 30 сентября в 11:00 мск!

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