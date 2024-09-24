Как минимизировать риски при работе с самозанятыми

Почти все организации работают с самозанятыми. Самое опасное в работе с самозанятыми — это обвинение в подмене трудовых отношений. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.
К рискам относятся следующие признаки:
работодатель прямо указывает, что регистрация в качестве самозанятого — обязательное условие сотрудничества;
в договоре не сказано о результате работы, для достижения которого и было заключено соглашение;
не определены сроки занятости, дедлайны;
заказчик обеспечивает работу, предоставляет оборудование, инструменты, рабочее место;
исполнителя обязали соблюдать график, правила внутреннего трудового распорядка, а также нести дисциплинарную ответственности за их нарушения;
каждый месяц самозанятый получает фиксированную сумму;
у самозанятого нет других партнеров, кроме одного заказчика.
Эти и другие признаки будут указывать на нелегальную занятость в компании и на подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми.
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