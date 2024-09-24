Как минимизировать риски при работе с самозанятыми

С марта 2024 года ФНС и Роструд запустили активную работу по выявлению подмены трудовых отношений договорами ГПХ с самозанятыми.

Почти все организации работают с самозанятыми. Самое опасное в работе с самозанятыми — это обвинение в подмене трудовых отношений. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.

К рискам относятся следующие признаки:

работодатель прямо указывает, что регистрация в качестве самозанятого — обязательное условие сотрудничества;

в договоре не сказано о результате работы, для достижения которого и было заключено соглашение;

не определены сроки занятости, дедлайны;

заказчик обеспечивает работу , предоставляет оборудование, инструменты, рабочее место;

исполнителя обязали соблюдать график , правила внутреннего трудового распорядка, а также нести дисциплинарную ответственности за их нарушения;

каждый месяц самозанятый получает фиксированную сумму;

у самозанятого нет других партнеров, кроме одного заказчика.

Эти и другие признаки будут указывать на нелегальную занятость в компании и на подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми.

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