👍 При увольнении неиспользованные отгулы теперь точно оплатят: закон принят

Сегодня 24 сентября депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли правительственный законопроект об оплате неиспользованных дней отдыха при увольнении работника.

Изменения внесут в ст. 153 ТК с подачи решения Конституционного суда.

Законопроект уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении.

Работник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

Если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит, уточняет Госдума. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении.

Новшества должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.