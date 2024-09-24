Минэкономразвития в интересах бизнеса доработало законопроект об электронных архивах

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин заявил, что с принятием законопроекта об электронных архивах на рынке электронного документооборота (ЭДО) будут доступны новые возможности.

По его словам, первое чтение законопроекта состоялось в Госдуме в апреле 2022 года. Задача документа — обеспечить правовые условия создания равнозначных электронных и материальных дубликатов документов, а также конвертации электронных документов и их долговременного хранения.

«Мы подготовили поправки к проекту закона. В них, в частности, предлагается регулирование деятельности по созданию дубликатов и конвертации документов вывести в отдельный ФЗ, уточнить требования к лицензированию соответствующей деятельности для кредитных, финансовых, страховых и иных организаций, закрепить приоритет исходного документа в случае выявления несоответствий», — пояснил Волошин.

С принятием законопроекта будут доступны новые возможности на рынке ЭДО — прежде всего в части повышения эффективности в рамках документооборота бизнес-процессов компаний при создании сервисов, направленных на комплексное внедрение ЭДО, добавил Волошин.

«Ускорение документооборота будет наиболее ощутимо при обмене документами с контрагентами не только в рамках привычных отношений по поставке товаров и услуг, но и при предоставлении юридически значимых документов по запросу, при оценке материальных и нематериальных активов предприятия, подготовке и проведении сделок и др.», — подчеркнул Волошин.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.