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Налоги, взносы, пошлины

Обеспечивать реструктуризацию налоговой задолженности может один объект недвижимости на два юрлица

Реальная ситуация: компания из Тюменской области обратилась в Корпорацию МСП с просьбой помочь с реструктуризацией налоговой задолженности. Для рассрочки на выплату 4,5 млн рублей долга не хватало обеспечения.

Единственное, что предприятие могло предоставить в качестве гарантии, – недвижимость второго юрлица. Но в отношении него тоже было возбуждено дело о банкротстве. Соответственно, не вариант.

Телеграм-канал Корпорации МСП со ссылкой на своего главу Александра Исаевича пишет, что рассмотрели разные варианты, много раз встречались с предпринимателем и представителями налоговой.

В итоге вместе с ФНС нашли выход: реструктурировать задолженность и заключить мировые соглашения с обоими предприятиями. В качестве обеспечения договорились предоставить один объект недвижимости на двоих должников. Его стоимости было достаточно.

Специалисты Корпорации МСП сопровождали подготовку всех необходимых документов, после направили в ФНС ходатайства по двум компаниям (по закону рассрочка на максимальный 3-летний срок без ходатайства невозможна).

В итоге мировые соглашения подписаны, задолженности компаний реструктурированы.

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