Против Альфа-Банка возбудили дело за ненадлежащую рекламу счета для бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращениям россиян проверила рекламу Альфа-Банка, которая распространялась в Московском метрополитене.

В частности, в сообщении утверждалось, что платежи и переводы для бизнеса будут стоить 0 рублей. При этом на официальном сайте сказано, что такие условия доступны только клиентам с подпиской, а лимит бесплатных переводов и платежей физлицам составляет 10 млн рублей в месяц.

«По мнению ведомства, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе», — сказано на сайте ФАС.

В отношении банка возбудили дело, рекламу признали ненадлежащей, а кредитной организации грозит штраф.

Недавно мы писали, что банкам повысят штрафы за нарушения закона о рекламе.