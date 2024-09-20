Банкам повысят штрафы за нарушения закона о рекламе

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский предлагает увеличить штрафы для кредитных организаций за нарушение рекламного законодательства.

«Такие штрафы были уже увеличены, потому что фиксируется много нарушений, причем они достаточно стандартные и, похоже, что делаются злонамеренно. Коллеги понимают, что это нарушения, но с целью привлечения внимания все равно их допускают», — сказал Шаскольский.

Также он добавил, что стоимость штрафов не должна быть меньше, чем выгода от недобросовестной рекламы.

Недавно мы писали, что только в отношении Альфа-банка с начала 2024 года ФАС возбудила 17 дел и выписала 10 штрафов.