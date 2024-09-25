Если по ККТ пробили чек на аванс, нужен еще чек на зачет аванса

Если компания при поступлении на расчетный счет арендной платы от физлиц формирует чек «на аванс», а в конце месяца чек на «передачу с полной оплатой» не формирует, это является нарушением порядка применения ККТ.
Такое разъяснение дает эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева, отвечая на вопрос нашей подписчицы в разделе «Клерк.Консультации».
Для юрлиц за нарушения по ККТ предусмотрено предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей.
Впрочем, сейчас действует мораторий на штрафы, и организации штрафуют в крайних случаях – если сработал индикатор риска:
ККТ больше 60 дней не передает чеки;
чеки на возврат составляют 30% от чеков на приход;
чеки коррекции составляют 30% от всех документов с ККТ.
Но проверка еще может быть инициирована и по жалобе клиента.
Кстати, скоро индикаторов риска по ККТ будет больше. Прибавится риск при частой смене адреса установки ККТ и низкой выручке в общепите.
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