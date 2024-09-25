Бизнес будут предупреждать о признаках искусственного дробления

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил создать инструмент, который будет предупреждать предпринимателей о том, что в его работе нашли признаки дробления.
«У комитета есть предложение ввести такой инструмент предупреждения предпринимателя, что у него содержатся признаки дробления, чтобы у нас люди, например, не перешли в категорию нарушителей, а тем более в категорию преступников, потому что по определенным доходам есть и уголовные статьи», — сказал Абрамов.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что изменения в УСН, связанные с НДС, затронут 3,2% налогоплательщиков — которые работают с недвижимостью, занимаются оптовой и розничной торговлей. Реальный сектор экономики и производство не пострадают.
По мнению министра, реформа приведет к обелению бизнеса и снижению мотивов для дробления, поскольку разница между налоговой нагрузкой на УСН и на обычной схеме НДС станет менее ощутимой.
Комментарии2
Ну наконец-то проблески здравой мысли в этой охоте на ведьм
да, предупредят, но!!! уже сужается разница между разными видами налогообложения и дробление в том понимании "как искусственного". Соответственно, восприятие термина "дробление" тоже должно меняться. Например, разделение активов (деньги, запасы, недвижимость и прочее), это тоже искусственно созданное, но оно способно обезопасить собственников от рисков.