Бизнес будут предупреждать о признаках искусственного дробления

Чтобы предприниматели вовремя могли предотвратить нарушения и не перейти в категорию преступников, власти хотят информировать бизнес о том, что у них обнаружили признаки дробления.

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил создать инструмент, который будет предупреждать предпринимателей о том, что в его работе нашли признаки дробления.

«У комитета есть предложение ввести такой инструмент предупреждения предпринимателя, что у него содержатся признаки дробления, чтобы у нас люди, например, не перешли в категорию нарушителей, а тем более в категорию преступников, потому что по определенным доходам есть и уголовные статьи», — сказал Абрамов.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что изменения в УСН, связанные с НДС, затронут 3,2% налогоплательщиков — которые работают с недвижимостью, занимаются оптовой и розничной торговлей. Реальный сектор экономики и производство не пострадают.

По мнению министра, реформа приведет к обелению бизнеса и снижению мотивов для дробления, поскольку разница между налоговой нагрузкой на УСН и на обычной схеме НДС станет менее ощутимой.