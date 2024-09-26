Чтобы не платить НДС по госконтракту, компании на УСН не нужен протокол разногласий

По закону № 44-ФЗ в проект контракта по результатам электронной процедуры включается цена, предложенная участником закупки, с которым заключают контракт.

Проект контракта заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке.

При этом нормы НК не обязывают указывать в договорах цены товаров, работ, услуг с учетом особенностей режима налогообложения поставщика, подрядчика, исполнителя.

И оснований для составления протокола разногласий и размещения его в ЕИС из-за НДС – нет.

По нормам НК поставщик на УСН не предъявляет покупателю НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.08.2024 № 24-06-09/71803.