Чтобы не платить НДС по госконтракту, компании на УСН не нужен протокол разногласий

Проект контракта заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке.
При этом нормы НК не обязывают указывать в договорах цены товаров, работ, услуг с учетом особенностей режима налогообложения поставщика, подрядчика, исполнителя.
И оснований для составления протокола разногласий и размещения его в ЕИС из-за НДС – нет.
По нормам НК поставщик на УСН не предъявляет покупателю НДС.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.08.2024 № 24-06-09/71803.
Правильно рассчитывать и платить НДС на УСН в 2025 году научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями для упрощенцев по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 7 500 рублей вместо
28 600 рублей. Старт нового потока 1 октября.
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