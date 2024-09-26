Декрет, переходящий в отпуск за свой счет: Роструд ответил, можно ли так

По мнению Роструда, давать такой отпуск работодатель не обязан.
Сотрудник, который был принят на это декретное место в данной ситуации может продолжать работу до выхода основной работницы.
В ряде случаев, которые перечислены в ст. 128 ТК, работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск без сохранения зарплаты. Это семейные обстоятельства и другие уважительные причины. Но выход из декрета в этой статье не назван.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника.
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