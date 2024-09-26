Декрет, переходящий в отпуск за свой счет: Роструд ответил, можно ли так

Онлайнинспекция.рф при Роструде рассмотрела ситуацию, когда декретница, которая должна была выйти на работу по истечении трех лет, хочет взять отпуск за свой счет на длительный период — более месяца.

По мнению Роструда, давать такой отпуск работодатель не обязан.

Сотрудник, который был принят на это декретное место в данной ситуации может продолжать работу до выхода основной работницы.

В ряде случаев, которые перечислены в ст. 128 ТК, работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск без сохранения зарплаты. Это семейные обстоятельства и другие уважительные причины. Но выход из декрета в этой статье не назван.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника.