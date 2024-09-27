Банки каждый день приостанавливают 20 тысяч подозрительных переводов

В первый день работы закона о периоде охлаждения для денежных переводов банки заблокировали 30 тысяч счетов.

С 25 июля 2024 года банки должны проверять денежные переводы россиян. Если средства отправляют на подозрительный счет, то операции приостанавливаются на два дня. Банки, которые этого не сделали, будут обязаны вернуть клиентам полную сумму похищенных мошенниками средств.

В первый день работы закона банки заблокировали 30 тыс. счетов. Специалисты приостанавливают каждый день порядка 20 тыс. переводов. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

«На момент вступления в силу закона наши финансовые организации по нашей информации, которую нам направили, одномоментно отключили порядка 30 тыс. реквизитов 25 июля этого года», — сказал Вадим Уваров.

За два месяца работы по новым правилам 34% клиентов попали под временную заморозку переводов, но после двух дней охлаждения им удалось перевести средства. Около 2,7 тыс. человек не стали повторять операции после блокировки, на счетах осталось 53 млн рублей.

В 2023 году мошенники похитили со счетов россиян 15,8 млрд рублей. Без согласия клиентов совершили 1,17 млн операций.