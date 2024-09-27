Как работать с самозанятыми без риска получить штрафы

Все организации работают с самозанятыми. Самое опасное в работе с самозанятыми – это обвинение в подмене трудовых отношений. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.
Кроме того, многие бухгалтеры сами захотели стать самозанятыми и сотрудничать с бизнесом.
Узнайте больше о рисках на вебинаре «Как безопасно работать с самозанятыми». Он состоится 30 сентября в 11:00 мск!
На вебинаре рассмотрим:
критерии и лимиты работы с самозанятыми;
налоговые риски, связанные с самозанятыми;
правила безопасной работы с самозанятыми;
риски для самих самозанятых;
можно ли бухгалтеру совмещать самозанятость с трудовой деятельностью;
можно ли сдавать недвижимость как самозанятому.
Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
Ждем вас на вебинаре 30 сентября в 11:00 мск!
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