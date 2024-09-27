Как работать с самозанятыми без риска получить штрафы

Разберитесь, какие есть риски при работе с самозанятыми и варианты безопасной работы с ними.

Все организации работают с самозанятыми. Самое опасное в работе с самозанятыми – это обвинение в подмене трудовых отношений. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.

Кроме того, многие бухгалтеры сами захотели стать самозанятыми и сотрудничать с бизнесом.

Узнайте больше о рисках на вебинаре «Как безопасно работать с самозанятыми». Он состоится 30 сентября в 11:00 мск!

На вебинаре рассмотрим:

критерии и лимиты работы с самозанятыми;

налоговые риски, связанные с самозанятыми;

правила безопасной работы с самозанятыми;

риски для самих самозанятых;

можно ли бухгалтеру совмещать самозанятость с трудовой деятельностью;

можно ли сдавать недвижимость как самозанятому.

Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

Ждем вас на вебинаре 30 сентября в 11:00 мск!