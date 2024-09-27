Власти собираются снять мораторий на проверки общепита

Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с 1 января 2025 года отменить мораторий на проверки заведений общественного питания, а также компаний, которые обеспечивают едой школы, детские сады и оздоровительные лагеря.

Такое предложение стало ответом на регулярные вспышки отравлений. За 2024 год в лагере «Каламитский бриз» в Евпатории госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции 26 детей, в тувинском «Чагытае» — 46, в светлогорском «Огоньке» — 32, в питерском «Солнечном» — 24, в алтайском «Горном орленке» — 70. Об этом пишет «Коммерсант».

В аппарате правительства заявили, что мораторий не мешает проводить качественный контроль за соблюдением обязательных требований.

Мораторий на проведение плановых проверок в сфере общепита действует с марта 2022 года по 2030 год.

Недавно мы писали, что Роспотребнадзор получил право на внезапные проверки.