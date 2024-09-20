Роспотребнадзор начнет проводить внеплановые проверки

Без предварительного уведомления с проверкой могут прийти к продавцам товаров, которые попадают под обязательную маркировку.

С 21 сентября 2024 года Роспотребнадзор будет проводить «внезапные проверки», если сработают индикаторы риска нарушения обязательных требований к продукции, которая подлежит маркировке.

«Проведение внепланового контрольного мероприятия, по согласованию с органами прокуратуры, теперь возможно также при поступлении сведений о фактах осуществления предпринимательской деятельности без представления в соответствующие органы государственной власти уведомления о начале такой деятельности», — сказано на сайте ведомства.

Кроме того, срок обязательных профилактических визитов увеличится с 1 до 10 дней. Это в частности коснется образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, социального обслуживания и питания детей, объекты контроля которых отнесенные к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Также мы писали, что с 21 сентября контрольная закупка налоговиков может мгновенно перейти в полноценную проверку.