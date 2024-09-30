У сотрудников надо удерживать НДФЛ при освобождении от расходов на оформление трудовой книжки

При освобождении работников организации от обязанности оплачивать расходы за оформление трудовой книжки, у физлиц возникает доход в натуральной форме, который нужно облагать НДФЛ. Об этом пишет Минфин в письме от 23.08.2024 № 03-04-05/79668.
Согласно п 1. ст. 210 НК, при определении базы по НДФЛ нужно учитывать все доходы, полученные как в денежной, так и в натуральной форме. В том числе, оплату сотрудникам питания, коммунальных услуг, отдыха и обучения.
Недавно мы писали, что в 2024 году зарплату и дивиденды для НДФЛ надо учитывать отдельно.
Комментарии1
ничего не понятно,
что за расходы-то?