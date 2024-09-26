В 2024 году зарплату и дивиденды для НДФЛ надо учитывать отдельно

При расчете НДФЛ бухгалтеры должны отдельно считать налоговую базу по зарплате (основная база) и по дивидендам. Но потом налоговики все равно все сложат и доначислят НДФЛ.

Это правило действует в 2024 году.

Разъяснение дает Минфин в письме от 22.07.2024 № 03-04-05/68490.

Если по итогам года дивиденды составили 4 млн рублей и зарплата 4 млн, то бухгалтер посчитает НДФЛ так:

(4 000 000 х 13% + 4 000 000 х 13%) = 1 040 000 руб.

Потом налоговики на основании справок к 6-НДФЛ все пересчитают так:

((4 000 000 + 4 000 000) – 5 000 000) х 15% + 650 000 = 1 100 000 руб.

На 60 тыс. рублей (1 100 000 – 1 040 000) из ИФНС придет налоговое уведомление, которое надо оплатить до 1 декабря 2025 года.

Отметим, что в 2025 году налоговики не будут суммировать зарплату и дивиденды, потому что шкала НДФЛ для этих налоговых баз будет разная.

Таблица с налоговыми базами по НДФЛ на 2024 год – тут. Какие налоговые базы будут в 2025 году, мы разбирали здесь.