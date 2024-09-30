Таксисты стали предлагать свои услуги в социальных сетях и мессенджерах

Чтобы не платить комиссию агрегаторам и не выполнять новые требования к перевозкам, таксисты начали искать клиентов в интернете и работать в серой зоне.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением оцифровать разрешительные процедуры в сфере такси. Также он сообщил, что сейчас серый рынок такси в интернете стал расти такими темпами, которых «пять лет назад еще не было».

Уйти в тень водителей заставили высокие требования к самозанятыми в сфере такси, высокие комиссии от агрегаторов и растущая стоимость услуг. Таксисты стали чаще искать пассажиров напрямую — через социальных сети и мессенджеры. Такие поездки обходятся в два раза дешевле, однако не считаются безопасными. Об этом пишет «Коммерсант».

В Telegram уже насчитывается 234 канала и 29 чат-ботов для заказа такси, в социальной сети ВКонтакте — 3,8 тыс. групп для совместных поездок.

Представитель такси «Максим» рассказал, что владельцы подобных ресурсов также стали вводить собственные комиссии для водителей.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что потери бюджета составят 30 млрд рублей, если таксисты будут работать в серой зоне. Такое желание возникло у водителей из-за невозможности выполнить все требования для перевозок.

С 1 сентября 2024 года вступили в силу новые правила для таксистов. Теперь они обязаны заключать договор ОСГОП. Стоимость нового полиса варьируется от 1,3 до 5,4 тыс. рублей в год.

Недавно мы писали, что Минтранс просят снизить штрафы для таксистов за отсутствие новой страховки.